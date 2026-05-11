Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yayımladığı mesajla engelli vatandaşlara ve ailelerine seslendi. Engelli olmanın bir eksiklik değil, her insanın karşılaşabileceği doğal bir durum olduğunu vurgulayan Başkan Er; sevgisizlik, duyarsızlık ve fırsat eşitsizliğinin en büyük engel olduğunu ifade etti.

"ASIL MESELE EMPATİ KURMAK VE HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK"

Başkan Sami Er, mesajında toplumsal farkındalık vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Eğer hakiki manada bir engelden bahsedecek olursak; o engel kesinlikle kalp, zihniyet ve vicdan engelidir. Engelli olmak asla bir kusur, eksiklik ya da kabahat değildir. Asıl mesele; bu gerçeği görmek, empati kurmak ve engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak bir toplumsal bilinç oluşturmaktır.”

MALATYA’DA ENGELSİZ YAŞAM İÇİN DEV ADIMLAR

Malatya’yı herkes için erişilebilir bir şehir haline getirme vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki somut yatırımlarına dikkat çekti. Şehrin yeniden inşa sürecinde "erişilebilirlik" kriterinin öncelikli olduğunu belirten Er, devam eden projeleri şöyle sıraladı:

Engelsiz Yaşam Merkezi Müjdesi: Merkezin ikinci etabının temelleri atıldı.

Kurs ve Eğitim Desteği: Kernek Külliyesi bünyesinde engelli bireylere yönelik mesleki ve sanatsal kurslar devam ediyor.

EKPSS Başarısı: Belediye tarafından düzenlenen EKPSS hazırlık kursları ile çok sayıda engelli vatandaşın kamu personeli olarak atanmasına öncülük edildi.

"PROJELERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

Eğitimden ulaşıma, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda engelli bireylerin yanında olduklarını kaydeden Başkan Sami Er,

"Bundan sonra da engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak, onların sosyal yaşamda daha güçlü yer almalarını sağlayacak projeleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz"

dedi.

Mesajının sonunda tüm engelli bireylerin ve ailelerinin haftasını kutlayan Başkan Er, Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığı artırmasını temenni ederek sağlık ve huzur diledi.