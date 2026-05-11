Malatya'da yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, haftanın ilk sabahında gözlerini Malatya Kuyumcular Odası'ndan gelecek rakamlara çevirdi. Altın piyasasındaki küresel hareketlilik yerel piyasaya da yansıdı. 11 Mayıs itibarıyla güncellenen verilere göre, Malatya'da altın fiyatları yeni seviyelerini belirledi.

Özellikle Ons altındaki değişimlerin Malatya kuyumcu vitrinlerine yansıması, hem birikim yapmak isteyenleri hem de hediyelik altın arayanları yakından ilgilendiriyor. İşte Malatya'daki güncel altın piyasasının detaylı listesi:

11 MAYIS MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6 bin 740 TL — Satış 6 bin 930 TL

Çeyrek Altın: Alış 10 bin 850 TL — Satış 11 bin 390 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6 bin 190 TL — Satış 6 bin 620 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 108 bin 500 TL — Satış 113 bin 900 TL

Ata Lira: Alış 44 bin 770 TL — Satış 46 bin 920 TL

Yarım Altın: Alış 21 bin 700 TL — Satış 22 bin 780 TL

Liralık Altın: Alış 43 bin 400 TL — Satış 45 bin 560 TL

14 Ayar Altın: Alış 3 bin 800 TL (Satış verisi anlık değişkenlik göstermektedir)

Malatya piyasasında işlem gören Ons altın fiyatı ise şu dakikalarda 4 bin 670 $ seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar, fiyatların anlık olarak değişebileceğini hatırlatarak, işlem yapmadan önce güncel ekranların takip edilmesini öneriyor.