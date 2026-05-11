Malatya’da 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü planlı bakım, işletme ve müteahhit çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintiler gün boyunca farklı saat aralıklarında birçok ilçe ve mahallede etkili olacak.

Kesintiden en fazla etkilenen ilçeler arasında Pütürge, Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ, Doğanşehir ve Kale yer alıyor. Çalışmaların büyük bölümünün işletme bakım kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, bazı bölgelerde müteahhit ve ekip çalışmaları dikkat çekiyor.

Doğanşehir ilçesinde Kurucaova ve Güzelköy mahallelerinde elektrik kesintisi 09.06 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak. Ayrıca Suçatı Mahallesi’nde de 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

PÜTÜRGE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Pütürge ilçesinde Tepehan, Pazarcık, Yazıca, Ormaniçi, Sahilköy, Başmezra, Üçyaka, Çamlıdere, Aliçeri, Ulutaş, Yeşildere, Kozluk, Alihan, Taşmış, Nohutlu, Gertan, Uzuntaş, Kayadere, Yandere, Taştepe, Korucak, Şükan ve Büyüköz mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kale ilçesinde Kaleköy, Salkımlı ve Darıpınar mahallelerinde elektrikler 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kesilecek.

Akçadağ ilçesinde Başpınar, Doğanlar, Ören, Dedeköy ve Kömekavak mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında sürecek.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde Özalper Mahallesi’nde elektrik kesintisi 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak. Samanlı ve Şeyh Bayram mahallelerinde kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında yaşanacak.

Salköprü, Yaka, Dilek, Mahmutlu, Samanköy, Hoca Ahmet Yesevi, Cumhuriyet, Gözene ve Oluklu mahallelerinde elektrikler 09.00-17.00 saatleri arasında kesilecek. Gündüzbey Mahallesi’nde ise kesinti 09.00 ile 14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Battalgazi ilçesinde Hatunsuyu, Alişar, Kemerköprü, Bahçelievler, Dolamantepe ve Kadıçayırı mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında etkili olacak.