Malatya’da yeni haftayla birlikte hava koşulları değişiyor. Meteoroloji verilerine göre bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle bugün itibarıyla Malatya’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.



Yapılan değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yağış geçişleri yaşanabilecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren ise yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.



METEOROLOJİDEN DOLU UYARISI



Yağışlarla birlikte bazı bölgelerde yer yer dolu hadisesi görülebileceğini belirtildi. Ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, sürücüler için de görüş mesafesinde azalma ve kaygan zemin uyarısı yapıldı.



MALATYA’DA RÜZGAR KUVVETLENECEK



Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Pazartesi günü ise Malatya çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli etkili olması bekleniyor.



ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Meteoroloji ayrıca Tunceli ve Bingöl’ün yüksek ve eğimli kesimleri için çığ ve kar erimesi uyarısında bulundu. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.



MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 24 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 27 derece

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 23 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu. 26 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 27 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 22 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 25 derece.