Malatya’da ibadetlerini idrak etmek isteyen vatandaşlar için güncel namaz vakitleri netleşti. 11 Mayıs Pazartesi günü Malatya’da ezanlar şu saatlerde okunacak:

İmsak Saati: 03.35,

Güneş Vakti: 05.12,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.19,

Akşam Ezanı: 19.34,

Yatsı Ezanı: 21.05

Müslümanlar bu saatlere göre günlük ibadetlerini planlayabilecek.

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkâna sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur. (DİYANET)