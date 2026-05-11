Malatya genelinde 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. Gece saatlerinde ilaç ve sağlık ürünü ihtiyacı olan vatandaşlar için farklı bölgelerde hizmet veren eczaneler 24 saat boyunca açık olacak.

Özellikle merkez ilçeler olan Yeşilyurt ve Battalgazi başta olmak üzere birçok noktada nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.



Denizer Eczanesi

Adres: Fırat Mah. İpek Cad. İpek ASM Yanı

Telefon: 0422 322 00 79

Durum: 24 Saat Açık

Badem Eczanesi

Adres: Cengiz Topel Cad. Migros Market Yanı, Mücelli Sağlık Ocağı ile Tapu Binası Arası

Telefon: 0422 321 89 57

Durum: 24 Saat Açık

Zeynep Yılmaz Eczanesi

Adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Yeşilevler Site İçi, Yeşilevler Camii Karşısı No:5/A

Telefon: 0422 502 28 12

Durum: 24 Saat Açık

Kuyuönü Eczanesi

Adres: Aşağıbağlar Mah. 7. Noterlik Karşısı, Kuyuönü Market’ten 100 Metre Aşağı

Telefon: 0422 504 16 16

Durum: 24 Saat Açık

Menengiç Eczanesi

Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Battalgazi / Malatya

Telefon: 0422 999 10 23

Durum: 24 Saat Açık