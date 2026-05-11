Haftanın ilk gününde Türkiye genelini ve akademik camiayı yakından ilgilendiren kararlar Resmi Gazete’nin 33250. sayısında yer aldı. Yürütme ve idare bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, bugün özellikle Yeditepe Üniversitesi bünyesindeki yapısal değişiklikler ön plana çıkıyor.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇOK SAYIDA MERKEZ KAPATILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bilgilere göre, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren birçok uygulama ve araştırma merkezi yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan yönetmeliklerle birlikte şu merkezlerin faaliyetlerine son verildi:

Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyolojik Araştırma Merkezi

Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Merkezi

Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öte yandan, üniversite bünyesinde Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ise yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi.

İLAN BÖLÜMÜ VE MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Bugünkü sayıda sadece yönetmelikler değil, yargı ilanları ile artırma ve eksiltme ihalelerine dair ayrıntılar da paylaşıldı. Ayrıca ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de ilan bölümündeki yerini aldı.