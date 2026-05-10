Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son veriler, kayısı diyarı Malatya’nın tarım ve hayvancılık haritasındaki çarpıcı değişimi gözler önüne serdi. Veriler, toplam tarım alanlarında istikrarlı bir azalmaya işaret ederken, canlı hayvan varlığının ekonomik değerindeki devasa artış dikkat çekti.

TARIM ALANLARINDA "ALARM" VEREN GERİLEME

Malatya’nın bereketli toprakları son 5 yılda kademeli olarak daralıyor. 2020 yılında 2 milyon 807 bin dekar olan toplam tarım alanı, 2024 yılı itibarıyla 2 milyon 684 bin dekara kadar geriledi. Özellikle deprem süreci ve sanayileşmenin etkisiyle yaklaşık 123 bin dekarlık tarım arazisinin üretim dışı kalması, yerel ekonomideki üretim potansiyeli adına düşündürücü bir tablo oluşturdu.

ÖRTÜALTI TARIMDA DALGALI SEYİR

Geleneksel tarımın yanında Malatya’da gelişmeye çalışan örtüaltı (seracılık) tarımı ise 2023 yılındaki sert düşüşün ardından yeniden toparlanma eğilimine girdi. 2023’te 14 dekara kadar düşen örtüaltı tarım alanı, 2024 yılında 23 dekara yükselerek modern tarım tekniklerine olan ilginin sinyallerini verdi.

HAYVANCILIKTA EKONOMİK DEĞER REKOR KIRDI

Malatya’da en çarpıcı veriler hayvancılık kaleminde görüldü. Canlı hayvanların toplam piyasa değeri, 2017 yılından bu yana adeta katlanarak arttı.

-2017 yılında 1 milyar 349 milyon TL olan canlı hayvan değeri,

-2021 yılı sonu itibarıyla 2 milyar 302 milyon TL seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Bu durum, hayvan sayısındaki değişimden ziyade birim hayvan değerlerindeki artışın ve nitelikli hayvancılığın ekonomideki ağırlığını artırdığını kanıtladı.

BEYAZ ET ÜRETİMİNDE "DURAĞAN" DÖNEM

Yumurta tavuğu sayısı verilerine bakıldığında ise, Malatya’da bu sektörün belirli bir sınırda takıldığı görülüyor. 2022 yılında 875 bin adet ile zirveyi gören yumurta tavuğu varlığı, 2025 yılı projeksiyonunda 812 bin adede gerileyerek son yılların en düşük seviyelerinden birine indi.