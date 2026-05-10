TFF 2. Lig Play-Off finalinde bugün Elazığspor ile tarihi bir randevuya çıkacak olan Muğlaspor için Muğla tek yürek oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki kritik final için taraftarlara 100 otobüs tahsis ederek eşine az rastlanır bir destek operasyonuna imza attı.

100 OTOBÜS, BİNLERCE YÜREK: YEŞİL-BEYAZ İSTİLA

Muğlaspor’un üst lig özlemini dindirmek için Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynayacağı dev maç öncesi, Muğla’nın tüm ilçelerinde sabahın ilk ışıklarıyla hareketlilik başladı. Menteşe'den Bodrum’a, Fethiye'den Milas’a kadar her noktadan hareket eden 100 otobüs, binlerce taraftarı Bursa’ya taşımak için yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi, sadece ulaşım sağlamakla kalmadı; uzun yolculuk öncesi taraftarlara kumanya dağıtarak şampiyonluk yolunda moral depoladı.

MEŞALELER BURSA YOLUNDA YANDI

Muğla'nın farklı noktalarında toplanan taraftarlar, otobüslerin hareket saati gelmeden meşaleler yakıp marşlar söyleyerek takımlarına olan inançlarını haykırdı. Organize edilen otobüs seferleri sayesinde binlerce futbolsever, güvenli ve planlı bir şekilde Bursa’ya ulaşma imkanı bulurken, otoyollar yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON DÖNECEĞİZ"

Taraftarları Bursa yolculuğuna uğurlayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin gururu Muğlaspor’a olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün Muğla için tarihi bir gün. Şehrimizin gururu Muğlaspor'umuzun bu büyük finalden başarıyla ayrılacağına canı gönülden inanıyorum. Takımımızı desteklemek için yollara düşen tüm hemşehrilerime iyi yolculuklar diliyorum. İnşallah bu akşam hep birlikte o kupayı kaldıracak ve şampiyonluk sevincini yaşayacağız."

FİNAL SAATİ 19.00

Tüm Muğla'nın nefesini tutarak beklediği final müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Şehirde dev ekranların kurulduğu ve tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirilirken, Bursa'daki binlerce taraftarın yaratacağı atmosferle Muğlaspor'un kupaya uzanması hedefleniyor.