Dünya futbolunun kalbi bu akşam İspanya’da atıyor. La Liga’nın 35. haftasında lider Barcelona, şampiyonluk yolundaki en kritik sınavında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin nefesini kesecek El Clasico, sadece bir rekabet değil, aynı zamanda Barcelona için kupaya uzanma provası niteliğinde.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katalan devi Barcelona ile Madrid temsilcisini buluşturacak olan dev derbi, 10 Mayıs Pazar günü (Bugün) saat 22.00’de başlayacak. Camp Nou’da oynanacak bu heyecan dolu mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Ligde liderlik koltuğunda oturan Barcelona, bu akşam ezeli rakibinden sadece 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazanmıştı; Barcelona hem bu maçın rövanşını almak hem de taraftarı önünde kupayı kaldırmak istiyor.

ARDA GÜLER EL CLASICO’DA OYNAYACAK MI?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Arda Güler haberinde üzücü gelişme yaşandı. Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu kritik mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktörün risk almak istemediği genç yıldızın tedavi süreci devam ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo, Eric García, Pedri, Gavi, Rashford, Fermín, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Camavinga, Tchouaméni, Pitarch, Bellingham, Vinícius, Mbappé.

El Clasico heyecanı Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle bizim için biraz buruk başlıyor. Real Madrid formasıyla bu dev rekabette bir "Türk imzası" görmeyi çok istiyorduk. Sizce Arda'nın yokluğu Real Madrid'in hücum hattını nasıl etkiler? Genç yıldızımız sağlıklı olsaydı maçın skoruna etki edebilir miydi?