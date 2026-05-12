Darende ile Elbistan arasındaki ulaşımın can damarı olan Günpınar güzergahı, son dönemde meydana gelen zemin çökmeleri ve asfalttaki derin yarılmalar nedeniyle adeta bir "kaza davetiyesi" haline geldi. Özellikle Günpınar Anıt bölgesi çevresinde yoğunlaşan deformasyon, sürücülerin direksiyon hakimiyetini zorlaştırırken bölge halkını isyan noktasına getirdi.

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR VE VİRAJLAR TEHLİKEYİ KATLIYOR

Bölgeyi yoğun olarak kullanan ağır tonajlı tır ve kamyonların yarattığı baskı, zemindeki bozulmayı her geçen gün daha da derinleştiriyor. Virajlı yol yapısına bir de yüksek hız eklenince, özellikle gece sürüşlerinde kaza riski maksimum seviyeye çıkıyor. Sürücüler, yoldaki aniden beliren çöküntülerin araç alt takımlarına zarar verdiğini ve savrulma riskini artırdığını belirtiyor.

UZMANLAR SORUNUN KAYNAĞINI AÇIKLADI: DRENAJ VE MENFEZ EKSİKLİĞİ

Konuyla ilgili teknik incelemelerde bulunan uzmanlara göre sorun sadece asfalt kalitesinde değil, yolun temel yapısında gizli. Bölgedeki bozulmaların başlıca nedenleri şunlar:

Drenaj Yetersizliği: Yağmur suları yolun altına sızarak zemini gevşetiyor.

Yağmur suları yolun altına sızarak zemini gevşetiyor. Menfez Eksikliği: Biriken suların tahliye edilememesi, yol gövdesinin altını boşaltıyor.

VATANDAŞ KALICI ÇÖZÜM İSTİYOR

Mersin Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bölgede asfalt yenileme ve levha çalışması yapması takdir toplasa da, vatandaşlar bu müdahalelerin "pansuman tedavi" olduğunu düşünüyor. Bölge sakinleri, yolun tamamen çökmeden kapsamlı bir zemin güçlendirme çalışması yapılması gerektiğini vurguluyor.