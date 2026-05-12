AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda parti mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, teşkilatların sahadaki gayretinin önemine değinen Ölmeztoprak, ortak aklın ve dayanışma ruhunun gücüne dikkat çekti.

İlçenin kalkınma hedeflerinin ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ele alındığı toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ölmeztoprak,

"Teşkilatlarımızın hemşerilerimizle kurduğu güçlü bağ, yürüttüğümüz çalışmaların en sağlam dayanağıdır. Daha müreffeh ve her alanda gelişen bir Malatya için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz"

şeklinde konuştu.

NİYAZİ MAHALLESİ’NDE ANNELER GÜNÜ VEFASI

Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi’nde hane ziyaretinde bulunan Ölmeztoprak, Anneler Günü vesilesiyle mahalle sakinlerinin kapısını çaldı. İlk olarak bir mahalle sakinini ziyaret ederek hayır duasını alan Ölmeztoprak, büyüklerin hayat tecrübesinin kendileri için her zaman ayrı bir kıymet taşıdığını vurguladı. Ziyaretleri kapsamında anaokulu öğretmeni Şenay Hanım ve beden eğitimi öğretmeni Vahap Bey ile de görüşen Ölmeztoprak, eğitime adanmış bir aile tablosuna şahitlik etti. Ölmeztoprak,

"Evlatlarımızın yetişmesine emek veren öğretmenlerimizin gayreti ve fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir"

ifadelerini kullanarak, tüm annelerin ve eğitimcilerin emeklerine teşekkür etti.

"ESNAFIMIZ TİCARİ HAYATIN LOKOMOTİFİDİR"

Niyazi Mahallesi’nde kurulan semt pazarında esnafı ziyaret eden Ölmeztoprak, tezgahları dolaşarak pazarcı esnafının taleplerini dinledi. Deprem sonrası süreçte Malatya’nın ticari hayatının güçlenmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirten Milletvekili Ölmeztoprak,

"Malatya’mızın yeniden inşa sürecini ticaretiyle, sosyal hayatıyla ve mahalle kültürüyle bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Malatya’mızın her alanda topyekün ihyası adına çalışmaya devam ediyoruz"

ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde de temaslarda bulunan Ölmeztoprak, AK Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Özen’in vefat eden annesi için taziye ziyaretinde bulundu. Ölmeztoprak, yakın zamanda operasyon geçiren vatandaşı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.