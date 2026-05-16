Malatya’da bugün dışarı çıkacaklar dikkat hava tahmini değişti, tedbiri elden bırakmayın! Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Malatya genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Hafta sonu planı yapan vatandaşları üzecek haber ise sıcaklık değerlerinden geldi. İl genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle gün içinde etkisini artıracak sert rüzgarlar nedeniyle dışarı çıkacakların tedbirli olması istendi.

KOMŞU İLLERDE DOLU ALARMI!

Meteoroloji uzmanları, Malatya'nın yanı sıra bölgedeki komşu iller için de kritik bir uyarı yayınladı. Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bu yağışların yer yer yerel dolu yağışlarına dönüşebileceği tahmin ediliyor. Malatya sınırındaki yüksek kesimlerde ve tarım arazilerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı üreticilerin ve sürücülerin dikkatli olması büyük önem taşıyor.

RÜZGÂR KUZEYBATIDAN SERT ESECEK

Bugün Malatya genelinde sadece serin hava değil, rüzgâr da hayatı olumsuz etkileyebilir. Rüzgârın kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, ancak günün ilerleyen saatlerinde yer yer kuvvetli ve sert eseceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğinin altını çiziyor.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (16 MAYIS)

Malatya'nın merkez dahil tüm ilçelerinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle geçecek. İlçelere göre beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şu şekilde listelendi:

· Merkez: Parçalı ve çok bulutlu | 21°C

· Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu | 24°C

· Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu | 24°C

· Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu | 22°C

· Kale: Parçalı ve çok bulutlu | 22°C

· Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu | 22°C

· Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu | 21°C

· Darende: Parçalı ve çok bulutlu | 21°C

· Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu | 20°C

· Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu | 19°C

· Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu | 18°C

· Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu | 18°C

· Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu | 18°C

· Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu | 17°C

Meteoroloji'nin çevre iller için verdiği yerel dolu uyarısı ve Malatya genelindeki kuvvetli rüzgarlar nedeniyle; özellikle trafiğe çıkacak sürücülerimizin takip mesafesini korumasını, çiftçilerimizin ise açık alandaki tarım araç gereçlerini güvenceye almasını tavsiye ederiz.