Vali Seddar Yavuz’un 29 Mayıs İstanbul’un fethi mesajı şöyle:

“Tarihimizin en görkemli zaferlerinden biri olan 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi, sadece bir şehrin alınması değil; aynı zamanda bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı büyük bir dönüm noktasıdır. Bu büyük zafer, inanç, azim, kararlılık ve yüksek bir medeniyet anlayışının eseridir.

Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ecdadımız, üstün bir strateji ve sarsılmaz bir irade ile İstanbul’u fethederek milletimize ebedi bir gurur kaynağı bırakmıştır. Bu kutlu zafer, milletimizin tarih boyunca taşıdığı adalet, hoşgörü ve medeniyet anlayışının da en güçlü sembollerinden biridir.

Bu anlamlı günde, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’ni en içten duygularımla kutluyorum.”