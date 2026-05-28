Asrın felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Malatya genelinde yürütülen konut seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda en yoğun konut üretim merkezlerinden biri olan Battalgazi ilçesi Bahçebaşı bölgesinde, 12 farklı etapta projeler yürütülüyor. Son olarak 1.235 konut ve 13 dükkandan oluşan 7. Etap’ın anahtar teslim süreçleri nisan ayı itibarıyla yapılırken, vatandaşlar geriye kalan etapların ne zaman teslim edileceğini merakla bekliyordu. AFAD Malatya, yayımladığı son duyuruyla teslimat takvimini ve kritik yasal zorunlulukları netleştirdi.

Malatya Battalgazi Bahçebaşı bölgesinde TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda gözler kalan etapların teslim tarihine çevrildi. AFAD Malatya İl Müdürlüğü, altyapısı tamamlanan ve 27 Aralık 2025 ile öncesinde kurası çekilen konutlar için anahtar teslim sürecinin 3 Haziran - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Açıklamada, yasal süre olan 45 gün içinde konutunu teslim almayanların hak sahipliklerinin iptal edileceği uyarısı yapılmıştı.

ANAHTAR TESLİMİ İÇİN KRİTİK TARİHLER

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde altyapısı hazır hale getirilen konutlar için süreçlerin başladığı belirtildi. Açıklamada, Bahçebaşı'ndaki diğer etapları da kapsayan teslimat takvimine ilişkin şu detaylara yer verildi:

"Alt yapısı hazır olan 27.12.2025 tarihi ve öncesinde çekilen tüm kuraların (borçlandırma ilanına çıkılmış ve ilan süresi tamamlanmış kuraların) konut teslimi için tebligat yapılarak borçlandırma senedine imza atan hak sahiplerinin anahtar teslim işlemleri 03.06.2026 - 17.07.2026 tarihleri arasında Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecektir."

Bu duyuruyla birlikte, borçlandırma işlemlerini ve evrak süreçlerini tamamlayan Bahçebaşı sakinlerinin haziran ayı başından itibaren anahtarlarına kavuşacağı kesinleşmiş oldu.

45 GÜN İÇİNDE TESLİM ALMAYANIN HAK SAHİPLİĞİ İPTAL EDİLECEK

Haberin en kritik noktasını ise hak sahipliğinin korunması için belirlenen yasal süre oluşturuyor. AFAD, işlemleri tamamlanan vatandaşların konutlarını zamanında teslim alması gerektiğinin altını çizerek hayati bir uyarıda bulundu. 7269 sayılı Kanun'un 40. maddesine atıfta bulunulan açıklamada, belirtilen takvim dâhilinde 45 günlük yasal süre içerisinde konutunu teslim almayan vatandaşların hak sahipliklerinin kalıcı olarak iptal edileceği bildirildi. Yetkililer, hak kaybı yaşanmaması adına Bahçebaşı TOKİ sakinlerinin 3 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında mutlaka müdürlüğe başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.