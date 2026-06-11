Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Üçgöze (Rafa) Mahallesi, doğanın içinde saklı kalmış muazzam bir anıta ve köklü bir inanışa ev sahipliği yapıyor. Bölgede Boz Ardıç olarak bilinen asırlık ardıç ağacı, sıra dışı boyutları ve büyüleyici gövdesiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Sıradan ardıç ağaçlarının çok ötesinde bir büyüklüğe sahip olan Boz Ardıç; yaşı, gövde çapı ve heybetli boyuyla kendi türünün bilinen tüm ölçülerini altüst ediyor. Ağacın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise zeminden 2 metre yükseklikte bulunan ve yaklaşık 65 santimetre çapına ulaşan devasa kovuğu. Bu benzersiz yapı, ağaca mistik bir hava katarken fotoğraf tutkunları için de eşsiz bir manzara sunuyor.

DİLEK KAPISI: ÇAPUT BAĞLAYIP KURBAN KESİYORLAR

Asırlık çınar sadece doğal bir güzellik değil, aynı zamanda yöre halkı için manevi bir merkez konumunda. Çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişi, dualarının kabul olması, dileklerinin gerçekleşmesi ve adaklarını yerine getirmek için bu tarihi ağacı ziyaret ediyor. İnanç ritüellerinin bir parçası olarak ağacın dallarına çaputlar bağlanıyor, çevresinde gruplar halinde kurbanlar kesilerek dualar ediliyor.

BOZ ARDIÇ AĞACINA NASIL GİDİLİR?

Doğayla baş başa kalmak ve bu tarihi anıtı yakından görmek isteyenler için ulaşım rotası ise şu şekilde:

Malatya - Çelikhan karayolu üzerinde ilerlerken, Kozluk Mahallesi ayrımına girilir.

Bu yoldan yaklaşık 9 kilometre devam ettikten sonra Üçgöze Mahallesi tabelasından dönüş yapılır.

Dönüşün ardından 7 kilometrelik stabilize (toprak) yolu takip ederek asırlık Boz Ardıç ağacının bulunduğu büyüleyici alana ulaşım sağlayabilirsiniz.