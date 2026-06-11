Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde Kiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde açılan hazır giyim ve el sanatları kurslarında eğitim süreçleri sürüyor. Kursiyerler, uzman eğitmenler gözetiminde teorik ve uygulamalı derslere katılıyor.

Kadınların ve gençlerin sosyal ile ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, kursiyerlerin mesleki beceriler kazanması hedefleniyor.

HAZIR GİYİM VE EL SANATLARI EĞİTİMİ VERİLİYOR

Merkez bünyesinde verilen eğitimlerin içeriği iki ana dalda yoğunlaşıyor:

Hazır Giyim Kursu: Katılımcılara temel dikiş teknikleri ve kalıp hazırlama işlemleri öğretiliyor.

El Sanatları Kursu: Geleneksel ve modern el işi uygulamalarına yönelik teknik eğitimler aktarılıyor.

Eğitim alan kursiyerlerin, edindikleri bu tekstil ve el sanatları becerilerini ilerleyen süreçte istihdam ve üretim alanında değerlendirmeleri planlanıyor.

BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. İLHAN GEÇİT’TEN KURS DEĞERLENDİRMESİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde devam eden kursların vatandaşların kişisel gelişimleri ile istihdam olanaklarına yönelik etkilerine değindi.

Başkan Geçit, merkezin faaliyet hedeflerini şu sözlerle aktardı:

"Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizde düzenlediğimiz kurslarla vatandaşlarımızın yeni beceriler kazanmasını, üretime katılmasını ve sosyal hayatta daha aktif rol almasını hedefliyoruz. Hazır giyim ve el sanatları kurslarımızda kursiyerlerin ortaya koyduğu emek ve başarı bizleri mutlu ediyor. Her bir ürün, öğrenmenin, sabrın ve üretkenliğin bir yansımasıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitim ve üretimi destekleyen projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Hayat boyu öğrenme vurgusu yapan Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçe sakinlerini merkez bünyesinde açılan kurs programlarından yararlanmaya davet etti.