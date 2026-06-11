Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde rezerv alan olarak belirlenen bölgelerde yürütülen projelerde sona yaklaşılıyor. Projenin etap etap tamamlanma tarihleri ve teslim edilecek konut ile iş yeri sayıları netlik kazanırken Saray Mahalle Muhtarı Aydın Aksoy BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

“MERKEZ 2 PROJEMİZ AĞUSTOS GİBİ TESLİM OLUR”

Saray Mahalle Muhtarı Aydın Aksoy, mahallenin tamamen rezerv alan kapsamında inşa edildiğini belirterek,

"Mahallenin tamamı rezerv alındı. İki projemiz var; Merkez 2 ve Merkez 3-1 diye projelerimiz var. Merkez 2 projemiz Ağustos gibi teslim olur. Merkez 3-1 dediğimiz alanımızda, yani mahallemizin ikinci etabında ise teslimatlar yıl sonunu bulur"

dedi.

“İŞ YERLERİ İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İŞARET EDİLDİ”

Bölgedeki ticari alanların teslimat sürecine de değinen Muhtar Aksoy, ofis ve büro aşamalarının tamamlandığını, esnafı yakından ilgilendiren iş yerleri için ise Emlak Konut yetkilileriyle görüşme sağlandığını belirtti. Sürecin hızlandığını vurgulayan Aksoy,

"Burada ofisler, büroların tamamı teslim edildi. İş yerleri var; iş yerlerinin teslimatı için bu ay, önümüzdeki hafta Emlak Konut yetkilileriyle görüştük. Önümüzdeki hafta en geç iş yerlerinin teslimatı yapılacak"

bilgisini verdi.

“MAHALLEDE TOPLAM 2 BİN KÜSUR HAK SAHİBİ VAR”

Proje kapsamında inşa edilen konut, iş yeri ve ofis rakamlarını da tek tek açıklayan Aksoy, mahalle genelinde çok büyük bir kitlenin ev ve iş yerlerine kavuşacağını söyledi. Rakamların büyüklüğüne dikkat çeken Aksoy,

"Merkez 2'de 380 iş yeri, 583 konut ve 257 ofis var. Haziran'da teslim edilecek o iş yerlerinin olduğu yer de dahil bu üçü Ağustos’ta teslim edilecek. Merkez 3-1'de ise 299 iş yeri, 572 konutumuz var. Yani toplam 2 bin küsur hak sahibimiz var mahallede"

ifadelerine yer verdi.

"BELEDİYELERİMİZLE SIKINTIMIZ YOK"

Sürecin bakanlık nezdinde yürütüldüğünü ancak yerel yönetimlerin de sahayı boş bırakmadığını belirten Muhtar Aydın Aksoy, belediye başkanlarının ziyaretleriyle projeyi yakından takip ettiğini söyledi. Koordinasyonun sürdüğünü ifade eden Aksoy,

"Belediye yani ilgileniyor muhakkak ki de. Ama proje bakanlığın projesi yani. Belediyenin burada bir sorumluluğu, kontrolü vardır. O da zaman zaman başkanlarımızla geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er de geliyor, Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın da geliyor. Sıkıntımız yok"

ifadelerini kullandı.

MAHALLEDE ÇÖZÜLEN 3 BÜYÜK KRİZ

Süreç içerisinde karşılaştıkları en büyük sorunları ve mahallenin kazandığı yeni değerleri de sıralayan Saray Mahalle Muhtarı Aksoy, Beşkonaklar bölgesindeki ruhsat krizinin aşıldığını açıkladı. Mahallenin çehresinin değişeceğini vurgulayan Aksoy sözlerini şöyle tamamladı:

"Rezerv alana girmesi söz konusu değildi büyük birkaç yerimizin. Hatta şöyle bir şey oldu; bizim burada çözemediğimiz Beşkonaklar’ın sıkıntısı oldu. İzin vermediler ruhsat için, orada bir yapı ya da blok yapamadık. Daha sonradan hallettik. İkincisi, mahallemizde ASM yoktu, yani aile sağlık merkezi yoktu; yeni projeler içinde aile sağlık merkezimiz var. Üçüncüsü de Söğütlü Camimiz güzel oldu. 5000 kişilik insanın bir arada ibadet edeceği bir şekilde yapıldı. O da hayırsever yapıyor, kendi imkanlarıyla yapıyor. Muhakkak ki bir işe başlama bitiş tarihi vardır ama projeye bize yansıyan bitiş tarihini tam bilmiyorum. Mahallemizin tamamı rezerv alanı oldu. Daha sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı, inşallah huzurla sakin bir şekilde yaşamalarını temenni ediyoruz inşallah."