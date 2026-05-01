Malatya'nın kalbi İnönü Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni sendika hizmet binası inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Şehrin siluetine yeni bir çehre kazandıracak binanın ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu oldu.

Malatya'nın en hareketli noktalarından biri olan Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde yapımı süren yeni sendika hizmet binasının inşaatı, hummalı bir çalışma temposuyla devam ediyor. Deprem sonrası toparlanma sürecinde olan Malatya’nın imar faaliyetlerine de katkı sağlayan proje, Malatyalılar tarafından tecessüs ile takip ediliyor.

KABA İNŞAAT TAMAMLANDI

Objektiflerde de net bir şekilde görüldüğü üzere, binanın kaba inşaatının önemli bir kısmı tamamlanmış durumda. Çok katlı olarak projelendirilen yapının dış cephesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. İnşaat sahasında güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulduğu ve devasa iskelelerin binayı sardığı gözleniyor.

MÜHENDİSLİK STANDARTLARINA AZAMİ ÖZEN GÖSTERİLİYOR

Bölgedeki diğer yeni yapılar gibi, bu sendika binası da güncel deprem yönetmeliklerine tam uyumlu bir şekilde inşa ediliyor. Yapının temelinden çatısına kadar her aşamasında mühendislik standartlarına azami özen gösteriliyor. İnşaatın tamamlanma tarihi hakkında net bir bilgi olmasa da sahadaki yoğun çalışma temposu, binanın beklenenden kısa sürede hizmete açılacağının sinyallerini veriyor.