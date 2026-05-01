Kurban Bayramı yaklaşırken ibadetini vekâlet yoluyla gerçekleştirmek isteyen binlerce vatandaşın beklediği haber Türk Kızılay’dan geldi. Her yıl milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşan Kızılay, 2026 yılı organizasyonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Malatya'dan yapılacak bağışlar, sadece yereldeki ihtiyaç sahiplerine değil, aynı zamanda insani dramın yaşandığı Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara umut olacak.

2026 KURBAN VEKÂLET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kızılay, bu yılki hizmet bedellerini iki ana kategori üzerinden belirledi. Gazze'deki insani krize dikkat çekilen açıklamada, yurt içi ile Filistin/Gazze fiyatları aynı kategoride toplandı:

Yurt İçi ve Filistin/Gazze Vekâlet Bedeli: 17.250 TL

Yurt Dışı Vekâlet Bedeli: 6.350 TL

İSLAMİ USULLERE GÖRE MODERN KESİM

Kızılay, bağışlanan kurbanların dini vecibelere uygunluğuna büyük önem veriyor. Yapılan açıklamada; kesimlerin uzman veteriner hekimlerin denetiminde, hijyenik koşullarda ve İslami usullere tam uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Kesilen kurban etleri, yıl boyunca taze kalacak şekilde konserve haline getirilerek veya taze et olarak dağıtılacak. Bu sayede Malatyalı bir hayırseverin bağışı, aylar sonra bile bir yetimin sofrasında bereket olmaya devam edecek.

"KURBAN BEREKETİ YIL BOYU SÜRSÜN"

Kızılay yetkilileri, özellikle kriz bölgelerindeki dayanışmanın önemine değinerek, "Hayırseverlerimizin vekâletleri sayesinde kurban bereketi sadece bayramda sınırlı kalmıyor. Hazırlanan konservelerle yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofralarına konuk oluyoruz. Malatya gibi dayanışma ruhu yüksek illerimizin desteğiyle bu yıl da rekor bir yardıma imza atmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

KIZILAY KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Malatyalı vatandaşlar ve tüm hayırseverler, vekâletlerini şu kanallar üzerinden kolayca ulaştırabilir:

Kızılay Resmi İnternet Sitesi: www.kizilay.org.tr

Mobil Uygulama: Kızılay mobil uygulaması üzerinden hızlı işlem.

Bankalar: Tüm bankalardaki bağış hesapları.

Kızılay Şubeleri: Malatya ve tüm ilçelerdeki Kızılay temsilcilikleri.