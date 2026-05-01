HAK-İŞ Konfederasyonu Malatya Şube Başkanlığı, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında geniş kapsamlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Konfederasyon adına açıklamayı yapan Gökhan Akkuş, emeğin hak ettiği değeri görmesi için birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklamada, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki teşkilatlarla birlikte alanlarda olduklarını vurgulayan HAK-İŞ, emekçilerin hak mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

SAVAŞA, ZULME VE SÖMÜRÜYE KARŞIYIZ

Bildiride küresel gelişmelere de geniş yer verildi. HAK-İŞ, savaşlara, soykırımlara ve insan hakları ihlallerine karşı net bir duruş sergileyerek, özellikle Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaşanan olaylara dikkat çekti.

Açıklamada, uluslararası topluma barışın sağlanması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

ÜCRET, VERGİ VE SOSYAL ADALET VURGUSU

HAK-İŞ’in açıklamasında ekonomik talepler öne çıktı. Emekçilerin enflasyona karşı korunması gerektiği belirtilirken ücrette adalet ve vergide hakkaniyet sağlanması, emekçilerin milli gelirden aldığı payın artırılması, asgari ücret sisteminin daha demokratik hale getirilmesi ve refahın adil paylaşımı gerektiği ifade edildi. Konfederasyon, mevcut ekonomik sistemde çalışanların daha fazla korunması gerektiğini vurguladı.

SENDİKAL HAKLAR VE İŞ GÜVENCESİ ÖN PLANDA

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, iş güvencesinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Toplu iş sözleşmesi süreçlerinin hızlandırılması ve adil hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, haksız işten çıkarmalara karşı daha etkin mekanizmalar kurulması talep edildi.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN KRİTİK TALEPLER

HAK-İŞ, kamu işçilerine yönelik önemli beklentileri de sıraladı. 696 sayılı KHK dışında kalan işçilere kadro verilmesi, ilave tediye ödemelerinin yapılması, kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve mevsimlik işçilere daha uzun çalışma süresi imkânı sağlanması gerektiği vurgulandı. Kamu işçileri arasındaki ücret ve statü farklarının giderilmesi de talepler arasında yer aldı.

ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK GENİŞ REFORM ÇAĞRISI

Açıklamada çalışma hayatının birçok alanına ilişkin düzenleme çağrısı yapıldı. Kayıt dışı istihdamla mücadelenin güçlendirilmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi, kadın, genç ve engelli istihdamının artırılması ve iş kazalarının önlenerek güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması gerektiği ifade edildi.

HAK-İŞ, tüm emekçileri sendikal örgütlenme çatısı altında birleşmeye davet ederek, sosyal adalet, güvenceli istihdam ve güçlü sosyal güvenlik sistemi için mücadele vurgusu yaptı.

Açıklama, “Savaşa hayır, zulme hayır, soykırıma hayır” mesajıyla son bulurken, 1 Mayıs’ın birlik ve dayanışma günü olduğu bir kez daha hatırlatıldı.