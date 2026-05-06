Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Malatya ve çevresinde bugün hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. İl genelinde gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, serin ve yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ZAMAN ZAMAN KUVVETLENECEK

Meteorolojik verilere göre rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli eseceği öngörülüyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji, bölge genelinde özellikle Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde önemli bir riskin altını çizdi. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu belirtilerek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

YILDIRIM VE KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yıldırım düşme riski bulunurken, ani su baskınları ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Akçadağ: Gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece,

Arapgir: Gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Arguvan: Gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Battalgazi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Darende: Gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece,

Doğanşehir: Gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Doğanyol: Gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Hekimhan: Gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece,

Kale: Gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Kuluncak: Gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece,

Pütürge: Gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Yazıhan: Gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Yeşilyurt: Gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece.