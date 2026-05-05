Malatya’da 5 Mayıs 2026 Salı günü için namaz vakitleri güncellendi. Vatandaşlar ibadetlerini eda etmek için ezan saatlerini yakından takip ederken, sosyal hayata dair “Trafik kazalarında tazminat sorumluluğu var mıdır?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

5 MAYIS 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Diyanet takvimine göre Malatya ili için belirlenen güncel vakitler şu şekildedir:

İmsak: 03.44

Güneş: 05.19

Öğle: 12.30

İkindi: 16.18

Akşam: 19.29

Yatsı: 20.57

MADDİ HASAR İLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT SORUMLULUĞU VAR MIDIR?

İslam’da, din, can, akıl, nesil ve mal güvenliği korunması gereken beş temel esas (zarurat-ı hamse) olarak değerlendirilmiş, bir kimsenin malına gelen zararların giderilmesi, ana ilkelerden biri olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla trafik kazasında suçlu olan kişi, trafik kaza raporunda belirtilen hata oranında mağdur ettiği kişinin aracına verdiği maddi zararı ve araçta meydana gelen piyasa değerindeki azalmayı tazmin ile yükümlü olur. Sigortanın karşılayacağı veya dava sonucu mahkemenin hükmedeceği miktar, tazminat yerine geçer.