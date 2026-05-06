Kesintiler, işletme bakım çalışmaları kapsamında ekipler tarafından gerçekleştirilecek.
PÜTÜRGE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Pütürge ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Tepehan ve Uzuntaş mahallelerinde işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
KALE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Kale ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Dedeköy, DüzTarla, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, Salkımlı, İkizpınar, Bentköy, Darıpınar, Mahmut Dursun ve Erdemli mahallelerinde işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceği belirtilirken, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.