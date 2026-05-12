T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2026 yılı nisan ayı verilerini paylaştı. Açıklanan istatistikler, Malatya’nın hava yolu trafiğindeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu.

NİSAN AYINDA TOPLAM 60 bin 865 YOLCU

Malatya Havalimanı, Nisan ayı içerisinde hem iç hem de dış hatlarda binlerce yolcuya ev sahipliği yaptı. Verilere göre:

İç Hat Yolcu Trafiği: 59 bin 991

Dış Hat Yolcu Trafiği: 874

Toplam Yolcu Sayısı: 60 bin 865

Uçak trafiğinde ise Nisan ayı boyunca toplam 397 iniş-kalkış gerçekleşti. Bu trafiğin 387’si iç hatlarda, 10’u ise dış hatlarda kaydedildi. Şehrin ticaret ve lojistik hareketliliğinin bir göstergesi olan yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aynı ayda 427 ton olarak kayıtlara geçti.

İLK 4 AYIN KARNESİ: 271 BİN YOLCU BAREMİ GEÇİLDİ

2026 yılının ilk dört aylık (Ocak-Nisan) dönemini kapsayan veriler, Malatya Havalimanı’nın bölgesel ulaşım merkezi olma özelliğini koruduğunu gösterdi.

Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen toplam rakamlar şöyle oluştu:

Yolcu Trafiği: 271 bin 192

Uçak Trafiği: 1.785

Yük Trafiği: 2 bin 42 ton