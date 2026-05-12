Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni görevlendirmelerle Malatya’da önemli bir atama gerçekleşti. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Malatya İl Müdürlüğü görevine getirildi.

ALİ SAİT ÇEÇEN DİYARBAKIR’A ATANDI

Malatya’da mevcut İl Müdürü olarak görev yapan Ali Sait Çeçen ise Bakanlık tarafından Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atandı. Malatya’daki yeni dönemin temsilcisi olan Ömer Faruk Ergün’ün, hafta sonuna kadar şehre gelerek mesaisine resmen başlaması bekleniyor.

ÖMER FARUK ERGÜN KİMDİR?

1973 yılında Siirt’te dünyaya gelen Ömer Faruk Ergün, akademik ve mesleki kariyeriyle sosyal hizmetler alanında yetkin bir isim olarak öne çıkıyor:

Eğitim Hayatı: 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden, 2006 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Mesleki Deneyim: Kariyerine 1996 yılında İstanbul’da fizyoterapist olarak başlayan Ergün; Bolu, Siirt ve Iğdır gibi illerde çeşitli sosyal hizmet kademelerinde çalıştı.

Sınav Başarıları: 2007 yılında Kuruluş Müdür Yardımcılığı, 2009 yılında ise Kuruluş Müdürlüğü görevde yükselme sınavlarında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yöneticilik Kariyeri: 2009-2022 yılları arasında birçok rehabilitasyon ve çocuk merkezinde müdürlük yaptıktan sonra, 2022-2023 yıllarında Siirt İl Müdürü, 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren ise Elazığ İl Müdürü olarak görev yaptı.

PROJELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle engelli bireylerin topluma kazandırılması, rehabilitasyonu ve istihdamı konularındaki projeleriyle tanınan Ergün, sosyal hizmetlerin birçok farklı alanında koordinatörlük görevlerini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan yeni müdürün, Malatya’daki sosyal hizmet projelerine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.