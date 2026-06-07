Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü dünya genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan Babalar Günü için tarih netleşti. Takvimlerini ayarlamak, uzaktaki babasını ziyaret etmek veya aile planı yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, bu özel günün tarihini heyecanla araştırıyor.

2026 Babalar Günü Tarihi: Bu yıl Babalar Günü, 21 Haziran 2026 Pazar gününe denk gelmektedir.

Yaz mevsiminin en güzel günlerinden birine ve hafta sonuna denk gelen bu özel günde, şimdiden planlarınızı yapabilir ve bu anlamlı günü sevdiklerinizle bir arada geçirebilirsiniz.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? DUYGUSAL HİKAYESİ

Babalar Günü'nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanıyor. Ticari bir amaçtan ziyade tamamen duygusal bir temelle ortaya çıkan bu anlamlı günün mimarı, Sonora Smart Dodd adlı fedakâr bir kadındır.

Annelerinin vefatından sonra kendisini ve 5 kardeşini tek başına, büyük bir özveri ve sevgiyle büyüten babasını onurlandırmak isteyen Sonora, tıpkı Anneler Günü gibi babalar için de özel bir gün olması gerektiğini savundu.

İlk Babalar Günü kutlaması 1910 yılında ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde gerçekleşti.

ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde gerçekleşti. Zamanla tüm dünyaya yayılan bu fikir, 1972 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon tarafından resmiyet kazandı ve küresel bir gelenek haline geldi.

BABALAR GÜNÜ'NÜN ANLAMI VE ÖNEMİ

Babalar Günü, sadece takvimdeki bir yapraktan ya da sıradan bir kutlamadan çok daha ötesidir. Hayatımızdaki en büyük güven kaynağı, ilk kahramanımız ve arkamızdaki dağ olan babalarımızın veya baba figürlerinin hayatımızdaki emeğini, fedakarlıklarını ve rehberliğini hatırlama günüdür.

Bu özel gün, günlük hayatın koşuşturmacası içinde kaçırdığımız o büyük teşekkürleri iletmek için en güzel vesiledir. Unutmayın, ona sımsıkı sarılarak söyleyeceğiniz içten ve sıcak bir "İyi ki varsın baba" sözü, her şeyden daha değerlidir.