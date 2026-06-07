Malatya’da trafik güvenliğine yönelik denetimler ve alınan önlemler artırılarak devam etse de kural ihlalleri ve dikkatsizlik, acı bilançoyu beraberinde sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığının açıkladı resmi verilere göre, Malatya yollarında hem mayıs ayında hem de 2026 yılının genelinde acı sonuçlar yaşandı, çok sayıda maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti.

KURBAN BAYRAMI AYINDA 187 KAZA

Açıklanan verilerin detaylarında, özellikle mayıs ayı bilançosunda Kurban Bayramı tatili hareketliliğinin etkisi açıkça görüldü. Şehirler arası yolculukların ve kent içi trafiğin zirve yaptığı, uzun bayram tatilini kapsayan 2026 Mayıs ayında Malatya'da;

187 adet ölüm ve yaralanmalı kaza meydana geldi.

169 adet maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu kazalarda 3 vatandaş yaşamını yitirirken, 357 vatandaş ise yaralandı.

5 AYDA 764 ÖLÜM VE YARALANMALI KAZA

Yılın başından bu yana geçen 5 aylık süreci kapsayan 2026 yılı toplam verilerinde ise tablo daha da ağırlaştı. Malatya genelinde ocak-mayıs döneminde;

Toplam 764 ölüm ve yaralanmalı kaza yaşandı.

848 kaza ise maddi hasarla sonuçlandı.

KAZALARDA YARALANANLARIN SAYISI 1.237 OLARAK İSTATİSTİKLERE YANSIDI

5 aylık süreçte yollarda feda ettiğimiz can sayısı 11’e ulaşırken, kazalarda yaralananların sayısı 1.237 olarak istatistiklere yansıdı.

Yetkililer; aşırı hız, hatalı sollama, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi ihlallerin kazalardaki en büyük etkenler olduğunu vurguluyor.