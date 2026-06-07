Malatya Yeşilyurt Belediyesi, kentin sosyal ve kültürel hayatına dinamizm katan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Karakavak Mahallesi’nde yer alan ve şehrin en büyük yeşil alanlarından biri olan 100. Yıl Kent Parkı, dün akşam muazzam bir manevi atmosfere ev sahipliği yaptı. Vatandaşların akın ettiği ve adım atacak yerin kalmadığı dev organizasyon, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hemen ardından sahne alan mehteran takımının coşkulu gösterisi ve öğrencilerin hazırladığı özel sahne etkinlikleri, alanı dolduran binlerce Malatyalıdan büyük alkış aldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN O İLAHİ YEŞİLYURT’TA CANLI SÖYLENDİ

Protokol konuşmalarının tamamlanmasıyla birlikte telsizlerin ve alkışların arasında sahneye ünlü ilahi sanatçısı Celal Karatüre çıktı. Repertuarındaki en sevilen eserleri ardı ardına seslendiren ünlü sanatçı, alanı dolduran her yaştan vatandaşa unutulmaz bir manevi şölen yaşattı. Gecenin en efsanevi ve tıklama rekorları kıracak anı ise sanatçının sosyal medyada viral olan ve milyonlarca kez izlenen 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' eserini seslendirmesiyle yaşandı.

Aynı anda parkı dolduran binlerce vatandaş, cep telefonlarının ışıklarını yakarak gökyüzünü adeta aydınlattı. Hem telefon ışıklarının oluşturduğu muhteşem manzara hem de binlerce kişinin tek bir ağızdan ilahiye eşlik ederek oluşturduğu görülmemiş koro, Yeşilyurt sokaklarında adeta yeri göğü inletti. Ailelerin, gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği o duygusal anlar, Malatya'da uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir görsel ve manevi iz bıraktı.

BAŞKAN İLHAN GEÇİT VE SAMİ ER’DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Toplumun tüm kesimlerini aynı çatı altında, ortak bir manevi iklimde buluşturan organizasyonun sonunda coşku doruğa ulaştı. Sahneye davet edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatyalılara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek ünlü sanatçı Celal Karatüre’ye günün anısına özel bir hediye takdiminde bulundu.

Programa katılarak alanı dolduran binlerce vatandaşı selamlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de gecede yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Kentin kültürel ve sanatsal kimliğini güçlendiren bu tarz büyük buluşmaların hız kesmeden devam edeceğini müjdeleyen belediye yetkilileri, konser bitiminde vatandaşların Celal Karatüre ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.