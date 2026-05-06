Kış mevsiminin sert ve karlı günlerinin ardından, toprağın geç ısındığı bu coğrafyada tarımsal faaliyetler için en güvenli start çizgisi mayıs ayıyla birlikte çekilir. Gündüzleri oldukça yakıcı olan güneşin, geceleri yerini belirgin bir serinliğe bıraktığı bu bölgede, gece-gündüz sıcaklık farklarına uyum sağlayabilen güçlü genetiğe sahip sebzelerin seçilmesi, harcanan emeğin boşa gitmemesi için kritik bir öneme sahiptir.

Yüksek Rakıma Uyum Sağlayan Fide Tercihleri

Malatya'nın volkanik ve killi yapıda olabilen zengin topraklarında, bu dönemde dikilmesi en kolay ve başarı oranı en yüksek ürün sırık domates ve dolmalık biberdir. Özellikle yerli tohumlardan elde edilen domates fideleri, derin kazılmış ve çapalanmış toprağa yerleştirildiklerinde, köklerini derinlere doğru iterek toprağın altındaki nemden faydalanmayı çok iyi bilirler. Biber fidelerinin ise rüzgardan kırılmamaları için birbirlerine destek olacak şekilde, nispeten daha sık aralıklarla dikilmesi Malatya yöresinde sıkça uygulanan akılcı bir yöntemdir. Tohumdan üretim yapmak isteyenler içinse taze fasulye harika bir başlangıçtır; toprağın üst katmanı ısındığı an, fasulye tohumları kabuklarını kırarak hızla gövde oluşturmaya başlar.

Toprak Hazırlığı ve Soğuk Gecelere Karşı Önlemler

Bu bölgede yetiştiricilik yaparken en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri toprağın havalandırılmasıdır. Ekim veya dikim öncesi toprağın iyice bellenerek güneşlendirilmesi, kış boyu sıkışan toprağın gevşemesini ve köklerin rahat nefes almasını sağlar. Malatya'nın yaz aylarındaki sıcak karakteri düşünülerek, suyun buharlaşmasını engellemek adına bitki diplerine kurumuş yapraklar veya ağaç kabukları serilebilir. Çilek ve kavun gibi meyvemsi sebzeler de toprağın ısınmasıyla birlikte yayılım göstermeye başlar, ancak mayısın ilk haftalarında yaşanabilecek ani gece soğumalarına karşı, fidelerin üzerini örtmek için ince tarım kumaşları (agril) veya kesik pet şişeler bulundurmak, acemi yetiştiricilerin bile rekolte kaybı yaşamasını engelleyen pratik bir hayat kurtarıcıdır.