Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Malatyalılar Derneği Başkanı ve 1980’li yılların başında Malatyaspor forması giyen ve futbol camiasında “Kara Yusuf” lakabıyla tanınan 65 yaşındaki Yusuf Gül, bugün sevenleri tarafından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar Ankara Malatyalılar Derneği görevini yürüten Yusuf Gül, görev süresi boyunca hemşerileri arasında köprü vazifesi görerek sevgi ve saygı kazandı. Ankara Yeşilyurtlular Derneğinde de Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gül, sivil toplum çalışmalarındaki aktif rolüyle tanınıyordu.

Cenazeye Voleybol Federasyon Başkanı Akif Üstündağ, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, Eski Milletvekili Süleyman Sarıbaş, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Aknişan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Çakır, Başkent Malatyalılar Birliği Başkanı Mehmet Canpolat, Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Battal Yıldız, Ankara Malatyalılar Federasyonu (MAFED) Başkanı Kamil Göksu, Ankara Arapgirliler Dernek Başkanı Hüseyin Özdemir, Ankara Hekimhanlılar Dernek Başkanı Vahap Uzunoğlu, Pütürge Dernek Başkanı Güzin Koçak, Ankara Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Mahmut Cücemen, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanı Selçuk Kaymaz, federasyon ve dernek üyeleri ve çok sayıda Ankara'da yaşayan Malatyalılar ve merhum Yusuf Gül'ün ailesi ve sevenleri katıldı.