Sağlıklı yaşam arayışında olanların son dönemdeki en büyük odak noktası doğal takviyeler oldu. Bu takviyelerin başında gelen zerdeçal, içeriğindeki zengin yapı sayesinde modern tıbbın da radarına girmeyi başardı. Özellikle yoğun stres ve düzensiz beslenmenin vücutta yarattığı tahribata karşı en güçlü doğal silahlardan biri olarak gösteriliyor.

KURKUMİN BİLEŞENİNİN GÜCÜ

Zerdeçalın asıl gücü, içinde barındırdığı 'kurkumin' maddesinden geliyor. Yapılan bilimsel değerlendirmeler, bu bileşenin çok güçlü bir antioksidan ve iltihap karşıtı koruma sağladığını ortaya koyuyor. Bağışıklık sistemini doğrudan destekleyen kurkumin, vücudun hastalıklara karşı direncini artırırken hücre yenilenmesine de katkı sunuyor. Düzenli ve dengeli tüketim, modern yaşamın getirdiği fiziksel olumsuzlukların azaltılmasında önemli bir rol oynuyor.

EMİLİMİ ARTIRAN KRİTİK KOMBİNASYON

Beslenme uzmanları, bu baharatın faydalarından tam verim alabilmek için tüketim şeklinin belirleyici olduğunu vurguluyor. Kurkumin maddesinin vücut tarafından emilimi tek başına oldukça düşük seviyelerde kalıyor. Ancak karabiber ile birlikte tüketildiğinde bu emilim oranı katlanarak artıyor. Bu sebeple uzmanlar, karışımın çorbalarda, yoğurt kürlerinde veya sıcak içeceklerde mutlaka karabiber desteğiyle kullanılmasını öneriyor. Sindirim sistemi üzerinde de düzenleyici etkisi bulunan baharat, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara karşı doğal bir çözüm sunuyor.

KİMLER TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLMALI?

Doğal bir kaynak olmasına rağmen, her besinde olduğu gibi aşırı tüketim bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Günlük dozun aşılmaması gerektiğini hatırlatan tıp dünyası, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan bireyleri uyarıyor. Düzenli ilaç kullananların veya özel sağlık durumu olanların, bu baharatı diyetlerine yoğun şekilde eklemeden önce mutlaka bir doktora danışması gerekiyor. Doğru miktarda ve doğru yöntemle kullanıldığında ise bitki çaylarından günlük öğünlere kadar her alanda vücuda direnç katmaya devam ediyor.