Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) yargı çevresini belirlemek üzere toplandı. 7 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 574 sayılı karara göre, bölgedeki yargı haritası yeniden şekillendirildi.

4 İL YENİ MERKEZE BAĞLANDI

Karar kapsamında, daha önce farklı bölge adliye mahkemelerinin yetki alanında bulunan iller Malatya merkezli yeni yapıya dahil edildi. Yapılan düzenlemeye göre:

Gaziantep BAM yargı çevresinde bulunan Malatya ve Adıyaman,

Diyarbakır BAM yargı çevresinde bulunan Elazığ,

Erzurum BAM yargı çevresinde bulunan Tunceli, bu mahkemelerden çıkartılarak Malatya Bölge Adliye Mahkemesi’nin yargı çevresine dâhil edildi.

Bu değişiklikle birlikte Malatya BAM, söz konusu 4 ilin mülki sınırları içerisindeki tüm adli vakaların istinaf incelemesinden sorumlu olacak.

UYGULAMA 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, diğer bölge adliye mahkemelerinin mevcut yargı çevrelerinin ise aynen devam etmesine karar verdi. Malatya Bölge Adliye Mahkemesi için belirlenen bu yeni yargı çevresi düzenlemesi, mahkemenin resmi olarak faaliyete geçeceği 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu adımın bölgedeki yargı sürecini hızlandırması ve iş yükünü dengelemesi bekleniyor.