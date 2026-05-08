Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen turnuvaya; İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği destek verdi. Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı organizasyonda, farklı kültürlerden gençler yeşil sahada dostluk köprüleri kurdu.

TURNUVANIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Büyük çekişmeye sahne olan turnuva sonunda sıralama şu şekilde oluştu:

Birinci: Burkina Faso

İkinci: Yemen

Üçüncü: Türkiye

Dördüncü: Çad

"SPOR, GÖNÜLLER ARASINDAKİ EN GÜÇLÜ KÖPRÜDÜR"

Ödül töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli, organizasyonun sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir kardeşlik buluşması olduğunu vurguladı. Dikenli, "Burada farklı coğrafyaların ve farklı gönüllerin kardeşlik ikliminde buluşmasına şahitlik ediyoruz. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizin kaynaşmasını sağlıyor, Malatya’mızın misafirperverliğini tüm dünyaya gösteriyoruz" dedi.

YOĞUN KATILIMLI ÖDÜL TÖRENİ

Final maçlarının ardından düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli’nin yanı sıra akademisyenler, TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, ASKF Başkan Vekili Aziz Yiğit, Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Türkan ve çok sayıda davetli katıldı. Program, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının verilmesiyle sona erdi.