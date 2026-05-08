Kovid-19 salgınının üzerinden altı yıl geçerken, Güney Amerika'dan yola çıkan bir yolcu gemisinde doğrulanan yeni hantavirüs vakaları tüm dünyayı yeniden alarma geçirdi. Hollanda bandıralı gemide peş peşe gelen ölüm haberleri ve hastalık seyri, yeni bir salgın paniğini de beraberinde getirdi. Dünya Sağlık Örgütü cephesinden gelen ilk açıklamalar ise hastalığın yayılma hızına, bulaşma şekline ve küresel risk durumuna netlik kazandırdı. Peki, hantavirüs pandemiye dönüşecek mi, gemideki karantina süreci nasıl işleyecek? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

HANTAVİRÜS PANDEMİYE DÖNÜŞECEK Mİ, DSÖ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs krizinin yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. DSÖ salgın hastalıklar uzmanı Maria van Kerkhove, virüsün Kovid-19'dan tamamen farklı bir yayılma yolu izlediğine dikkat çekti. Kovid-19'un hava yoluyla çok hızlı yayıldığını hatırlatan Kerkhove, hantavirüsün ancak "yakın ve uzun süreli temasla" bulaşabildiğini belirtti. Yetkililer, virüsün bu bulaşma zorluğu nedeniyle küresel bir pandemiye dönüşme riskinin düşük seviyede kalacağını öngörüyor.

HANTAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI, GEMİDEKİ SALGIN NASIL BAŞLADI?

1 Nisan tarihinde Arjantin'den demir alan ve 10 Mayıs'ta İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşması planlanan Hollanda bandıralı MV Hondius isimli lüks gemi, bir anda karantina merkezine döndü. Gemideki salgının en çarpıcı ve korkutucu detayı ise virüsün insandan insana bulaşmasının bu vakalarla birlikte ilk kez belgelenmesi oldu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, ilk vakaların Güney Amerika turu sırasında katıldıkları bir kuş gözlem etkinliğinde virüsü kaptığını tahmin ettiklerini açıkladı. Hastalığın altı haftayı bulan uzun kuluçka süresi nedeniyle, gemideki yaklaşık 150 yolcu ve mürettebat arasında yeni vakaların da ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

HANTAVİRÜS GEMİSİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KARANTİNA VE TAHLİYE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Gemideki salgının bilançosu kısa sürede ağırlaştı. Tespit edilen sekiz şüpheli vakadan beşi kesinleşirken, virüs üç kişinin hayatına mal oldu. 69 yaşındaki Hollandalı bir kadın, kadının eşi ve bir Alman vatandaşı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşanan can kayıplarının ardından güzergah üzerinde büyük bir uluslararası operasyon başladı. Daha önce St Helena Adası'nda gemiden inen 29 yolcu için sıkı bir takip süreci başlatıldı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkelerine dönen yolcuları hemen izolasyona aldı. Gemi Tenerife'ye ulaştığında ise İngiliz ve Amerikan vatandaşlarının özel uçaklarla bölgeden tahliye edilmesi için İspanyol yetkililer ile Londra ve Washington arasındaki diplomatik görüşmeler sürüyor.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER, HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?

Uzmanlar, temel olarak kemirgenlerden insanlara geçen bu virüse karşı çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Hastalık genellikle enfekte kemirgenlerin idrar, salya veya kurumuş dışkılarının havaya karışıp solunmasıyla, nadiren de kemirgenlerin doğrudan ısırması veya tırmalaması yoluyla insana geçiyor. Vücuda giren virüs; yüksek ateş, şiddetli yorgunluk ve kas ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İlerleyen aşamalarda ise virüs çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşarak hastada iç kanama, böbrek yetmezliği ve solunum durması gibi ölümcül tablolar doğuruyor.