Deprem sonrası Malatya’nın ticari hafızasını yeniden canlandıracak olan Saray Mahallesi yerinde dönüşüm projesinde düğüm çözülüyor. Binlerce esnaf ve hak sahibinin "Ne zaman teslim edilecek?" sorusu, sahadan gelen son bilgilerle yanıt buldu. Bölgedeki yeni ticari alanlarda pazartesi günü itibarıyla anahtar teslim mesaisi başlarken, dükkân ve ofisler arasındaki "teslimat farkı" ise yatırımcıların planlarını değiştirecek cinsten. İşte Saray Mahallesi’ndeki yeni dükkanların iç dünyası ve teslimat takvimine dair bilmeniz gereken tüm detaylar...

DÜKKANLAR İÇİN "PAZARTESİ" MESAİSİ

Busabah Medya ekibi olarak sahada gerçekleştirdiğimiz incelemelerde ve yetkililerle yaptığımız görüşmelerde Saray Mahallesi’ndeki yeni projede zemin katlarda yer alan dükkanlar, pazartesi günü itibarıyla mülk sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Hak sahiplerinin anahtarlarını teslim almasıyla birlikte bölgede hızlı bir kiralama ve yerleşme trafiğinin yaşanması bekleniyor. Ancak dükkanların teslim edilmesi, hemen ticari faaliyetin başlayacağı anlamına gelmiyor; mülk sahiplerinin dükkân içlerinde yapacağı tadilat ve dekorasyon çalışmaları için de süreç başlamış olacak.

OFİS VE KONUTLARDA TADİLAT BEKLEYİŞİ

Dükkanlarda yaşanan bu teslimat heyecanı, maalesef ofis ve konut katları için henüz geçerli değil. Projenin üst katlarında yer alan ofislerin ve evlerin teslimatı bir süre daha ertelenmiş durumda. Bölgedeki yetkililer, üst katlarda tadilat ve iç düzenleme çalışmalarının devam ettiğini, ofislerin dükkanlardan daha sonraki bir tarihte teslim edileceğini belirtti. Ofis sahiplerinin bir süre daha beklemesi gerekecek.

ESNAFA METREKARE UYARISI "BURASI KÜÇÜK, GENİŞ YER İSTEYEN OSB’YE"

Yeni dükkanların fiziki yapısı, bölgedeki esnaf için en çok merak edilen konulardan biriydi. Yapılan incelemeler sonucunda dükkanların daha çok "butik" konseptte olduğu görüldü.

Mevcut dükkanlar küçük ve orta ölçekli ticaret yapanlara hitap ediyor. Geniş Alan Arayanlar Dikkat: Daha büyük metrekarelere ve geniş depolama alanlarına ihtiyaç duyan esnafın, rotasını Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çevresindeki daha geniş ticari alanlara çevirmesi öneriliyor.

Saray Mahallesi, Malatya ticaretinin kalbi demek. Dükkânların pazartesi günü teslim edilecek olması bölge için büyük bir nefes, ancak ofislerin ve evlerin bekleyişinin sürmesi kafalarda soru işareti bırakıyor.