Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği yolunda kritik bir adım daha attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında Hatay’da düzenlenen "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" paneline Malatya damga vurdu.

MALATYA, BÜYÜK YIKIMI YAŞAYAN İKİNCİ İL

Hatay Müze Otel’de gerçekleştirilen zirvenin en dikkat çeken katılımcılarından biri olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileriyle özel bir toplantıda bir araya geldi. 6 Şubat depremlerinde Malatya’nın Hatay’ın ardından en büyük yıkımı yaşayan ikinci şehir olduğunu hatırlatan Başkan Er, gelinen noktadaki başarıyı rakamlarla özetledi.

124 BİN BİNA VE MODERN ALTYAPI HAMLESİ

Başkan Sami Er, Malatya’da 124 bin binanın inşa sürecinin final aşamasına geldiğini belirterek, sadece konut yapmadıklarını, şehrin geleceğini "dirençli" bir şekilde kurduklarını vurguladı. Altyapı yatırımlarının önemine değinen Er, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrin altyapısını yenilerken rehabilite edilmesi gereken her noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin Malatya'sını inşa ederken çevre odaklı projelere öncelik veriyoruz."

MALATYA’NIN VİZYON PROJELERİ DÜNYAYA SUNULDU

Başkan Er; İller Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) temsilcilerinden oluşan heyete kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda öne çıkan "Yeşil Malatya" başlıkları şunlar oldu:

Yenilenebilir Enerji (GES): Şehrin enerji ihtiyacı için güneş enerjisi yatırımları.

Elektrikli Otobüsler: Toplu taşımada karbon ayak izini azaltacak modern filo.

Atık Yönetimi: Yakma, ayrıştırma üniteleri ve yeni aktarma istasyonları.

Kırsal Kalkınma: Kırsal konutların ihtiyaçları ve modern yol bakım çalışmaları.

Diplomasi Trafiği: Bakan Kurum ve Bölge Başkanları ile İstişare

Panelin ardından Başkan Sami Er, Bakan Murat Kurum ile özel bir görüşme gerçekleştirerek Malatya’daki son durumu aktardı. Er ayrıca; Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya gelerek deprem bölgesindeki ortak stratejiler üzerine istişarelerde bulundu.