Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçenin hafızasını oluşturan beş kadim bölge için hazırlanan 175 rezerv alan projesinin Bakanlık tarafından onaylandığını müjdeledi. İşte mahalle mahalle yapılacak konut ve iş yeri sayıları ile projenin merak edilen tüm detayları...

HANGİ MAHALLEYE KAÇ KONUT VE İŞ YERİ YAPILACAK?

Proje kapsamında geleneksel mimari doku sadık kalınarak toplam 419 konut ile 174 ticaret alanı inşa edilecek. İşte mahalle mahalle yapılacak yatırımların detayları:

Çırmıktı: 70 konut + 38 ticaret alanı

Gündüzbey: 100 konut + 40 ticaret alanı

Banazı: 135 konut + 67 ticaret alanı

Barguzu: 100 konut + 12 ticaret alanı

Kileyik: 14 konut + 17 ticaret alanı

"MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ SÖZDE DEĞİL ÖZÜNDE YAŞATACAĞIZ"

Başkan Geçit, projelerin sadece betonarme yapılardan ibaret olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Temel hedefimiz; Yeşilyurt’un kadim ruhuna, tarihine ve kimliğine sahip çıkarak eski mahalle kültürünü özünde yaşatmak. Gastronomimizi, geleneklerimizi ve komşuluk ilişkilerimizi bu projelerle geleceğe taşıyacağız."

LEZZET CADDESİ’NDE RESTORASYON SÜRÜYOR

Rezerv alanların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, meşhur Lezzet Caddesi’ndeki tarihi konakların aslına uygun restorasyon çalışmaları da hız kazandı. Bölgede şu an itibariyle 600 köy konutunun inşası ise tüm hızıyla devam ediyor.

TEMELLER YAKINDA ATILIYOR

Onaylanan projeler için askı ve tebligat süreçlerinin başladığını duyuran Başkan Geçit, en kısa sürede temellerin atılacağını belirtti. Rezerv alanların genişletilmesi yönündeki taleplerin de değerlendirildiğini müjdeleyen Geçit, Bakanlığın uygun görmesi halinde ek ihalelerle projelerin kapsamının büyüyeceğini sözlerine ekledi.