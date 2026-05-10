Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) Battalgazi ilçesinin merkez mahallelerinde kapsamlı bir işletme bakım çalışması gerçekleştirilecek. Müteahhit firmalar denetiminde yapılacak olan bu kritik müdahale nedeniyle Ferhadiye, Halfettin, İstiklal ve Hamidiye mahallelerinin belirli bölümlerine gün içinde enerji verilemeyecek.

GÜN BOYU SÜRECEK KESİNTİLER (09:00 - 17:00)

Çalışmaların kapsamlı yürütüldüğü şu mahallelerde kesintinin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor:

Ferhadiye Mahallesi

Halfettin Mahallesi

İstiklal Mahallesi (Belirli bölgeler)

YARIM GÜNLÜK KESİNTİLER (09:00 - 12:00)

Öğle saatlerine kadar tamamlanması planlanan bakım çalışmaları ise şu bölgeleri kapsıyor:

Hamidiye Mahallesi

İstiklal Mahallesi (Belirli bölgeler)

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ NOT

FEDAŞ yetkilileri, çalışmaların öngörülen süreden önce tamamlanması durumunda enerjinin ilan edilen saatten daha erken verilebileceğini belirtti. Elektrikle çalışan cihazların korunması adına vatandaşların gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.