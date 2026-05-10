Malatya’da ibadetlerini idrak etmek isteyen vatandaşlar için güncel namaz vakitleri netleşti. 10 Mayıs Pazar günü Malatya’da ezanlar şu saatlerde okunacak:

İmsak Saati: 03.37,

Güneş Vakti: 05.13,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.19,

Akşam Ezanı: 19.33,

Yatsı Ezanı: 21.04

Müslümanlar bu saatlere göre günlük ibadetlerini planlayabilecek.

KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ MİDİR?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir. (DİYANET)