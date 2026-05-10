Malatya’da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Malatya ve çevresinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim. Ancak sıcaklık değerlerindeki düşüş ve komşu illerde beklenen hava olayları Malatya’yı da yakından ilgilendiriyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Bahar aylarının ortasında olmamıza rağmen Malatya genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise değişik yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Malatya merkezde termometreler 21 dereceyi gösterirken, bazı ilçelerde serin hava etkisini daha fazla hissettirecek.

KRİTİK ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Malatya’nın komşu illeri Tunceli ve Bingöl için "sarı kod" tadında uyarılar geldi. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve ani kar erimesi riski bulunuyor. Bölgedeki vatandaşların ve Malatya’nın bu güzergahlarını kullanacak sürücülerin olumsuzluklara karşı tedbirli olması büyük önem arz ediyor.

İLÇE İLÇE MALATYA HAVA DURUMU LİSTESİ

Merkez: Parçalı bulutlu 21°C

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 21°C

Parçalı bulutlu 21°C Battalgazi: Parçalı bulutlu 22°C

Akçadağ: Parçalı bulutlu 21°C

Parçalı bulutlu 21°C Darende: Parçalı bulutlu 23°C

Yazıhan: Parçalı bulutlu 23°C

Parçalı bulutlu 23°C Doğanyol: Parçalı bulutlu 22°C

Kale: Parçalı bulutlu 22°C

Parçalı bulutlu 22°C Pütürge: Parçalı bulutlu 20°C

Arapgir: Parçalı bulutlu 19°C

Parçalı bulutlu 19°C Arguvan: Parçalı bulutlu 19°C

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 19°C

Parçalı bulutlu 19°C Hekimhan: Parçalı bulutlu 19°C

Kuluncak: Parçalı bulutlu 19°C

