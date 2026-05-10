10 Mayıs 2026 tarihli ve 33249 sayılı Resmi Gazete, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürütme ve idare bölümünde yer alan kararlar, özellikle eğitim camiası ve çalışma hayatındaki standartları yeniden şekillendiriyor.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ'NDE YENİ DÖNEM

Bugünkü yayımın en dikkat çeken maddelerinden biri Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği oldu. Üniversite bünyesindeki eğitim ve sınav sisteminde yapılan bu güncellemeler, mevcut ve aday öğrencilerin akademik takviminden sınav değerlendirme kriterlerine kadar pek çok süreci doğrudan etkileyecek.

MESLEK STANDARTLARINDA KRİTİK GÜNCELLEME

Çalışma hayatını ve istihdamı yakından ilgilendiren Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler (No: 2026/3, 2026/4 ve 2026/5) de bugünkü sayıda kendine yer buldu. 2014 ve 2016 yıllarına ait eski tebliğlerde yapılan bu revizelerle, iş dünyasındaki yetkinlikler günümüz şartlarına uygun hale getirildi.

10 MAYIS 2026 RESMİ GAZETE İLAN BÖLÜMÜ

İlan bölümünde ise yargı kararlarından ihale ilanlarına kadar geniş bir liste yer alıyor:

Yargı İlanları: Çeşitli mahkeme kararları ve duyurular.

Çeşitli mahkeme kararları ve duyurular. İhale İlanları: Artırma ve eksiltme yoluyla yapılacak yeni devlet ihaleleri.

Artırma ve eksiltme yoluyla yapılacak yeni devlet ihaleleri. Merkez Bankası Verileri: TCMB tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri.

