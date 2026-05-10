Elazığ ve çevresi için kritik saatler başladı! DSİ, Keban Barajı'nda su seviyesinin maksimuma ulaştığını belirterek tarih verdi: Kapaklar açılıyor. Nehir yatağı çevresinde yaşayanlar için "can ve mal güvenliği" uyarısı yapıldı. İşte tahliye saati ve dikkat edilmesi gerekenler...

KEBAN BARAJI KAPAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve karların hızla erimesi baraj debisini maksimum seviyelere ulaştırdı. Su akışının güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla 11-12 Mayıs 2026 tarihlerinde Keban Barajı’ndan kontrollü su tahliyesine (su bırakma) başlanacağı bildirildi.

VATANDAŞLAR İÇİN KRİTİK UYARILAR

Tahliye süreciyle birlikte akarsu yataklarındaki su seviyesinin ani şekilde yükseleceği öngörülüyor. DSİ, özellikle şu noktalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı:

Akarsu Yataklarından Uzak Durun: Can güvenliği için nehir kıyılarında bulunulmaması hayati önem taşıyor.

Tarım Arazileri ve Ulaşım Yolları: Dere yatağına yakın konumdaki tarım arazileri ve ulaşım güzergahlarında ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.

Resmi Duyuruları Takip Edin: Vatandaşların sadece yetkili kurumlarca yapılan güncel açıklamaları dikkate alması istendi.

TAŞKIN RİSKİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Müdürlük, "ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması" gerektiğini belirterek kamuoyunu saygıyla uyardı. Bölgedeki ulaşım ağlarının ve tarımsal faaliyetlerin aksamaması adına gerekli önlemlerin alınması, özellikle akarsu yataklarına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların teyakkuzda olması bekleniyor.