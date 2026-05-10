Küresel sağlık gündemi, son günlerde adını sıkça duyuran hantavirüs alarmıyla hareketlendi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, toplumda oluşan paniğin yersiz olduğunu ancak doğru bilgilendirme ile alınacak basit önlemlerin büyük faciaları önleyeceğini vurguluyor. Risk haritası her geçen gün netleşirken, virüsün yayılma yolları da büyük bir dikkatle mercek altına alınıyor.

KEMİRGENLERDEN GELEN SİNSİ TEHLİKE

Hastalığın birincil kaynağını enfekte olmuş kemirgenler oluşturuyor. Virüs, bu hayvanların idrarı, dışkısı ve salyasıyla doğrudan veya dolaylı temas edilmesi sonucunda insan vücuduna giriş yapıyor.

Özellikle uzun süre kapalı kalmış depolar, ahırlar, bodrum katları ve kırsal alanlardaki yapılar yüksek risk taşıyor. Temizlik esnasında havaya karışan mikroskobik partiküllerin solunması, enfeksiyonun en yaygın bulaşma yöntemi olarak kayıtlara geçiyor. Farelerin gezindiği alanlarda koruyucu ekipman kullanılmadan yapılan müdahaleler, sağlığı doğrudan tehdit ediyor.

BELİRTİLERİ GRİP İLE KARIŞTIRMAYIN

Hastalığın kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan ilk belirtiler sıklıkla mevsimsel grip tablosuyla benzerlik gösteriyor. Yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ve baş ağrısı ile mide bulantısı hastaların en çok yakındığı şikayetler arasında yer alıyor.

Ancak ilerleyen safhalarda tablo aniden ağırlaşabiliyor. Solunum sıkıntısı, kesilmeyen öksürük ve ciddi akciğer tahribatları meydana geliyor. Sağlık otoriteleri, özellikle yakın zamanda kemirgenlerle temas geçmişi olan kişilerin vakit kaybetmeden acil servislere başvurması gerektiğinin altını çiziyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Güncel verilere göre tarım işçileri, doğada kamp yapanlar, çiftçiler ve depo çalışanları hantavirüs için birinci dereceden risk grubunda bulunuyor. Kırsal kesimde yaşayanlar ile uzun süre kapalı kalmış mekanları temizlemek zorunda kalan kişilerin de ekstra tedbirli olması isteniyor.

Hastalığın günümüzde spesifik bir antiviral tedavisi henüz bulunmuyor. Buna rağmen erken teşhis ve hızlı müdahale ile uygulanan destekleyici solunum tedavileri, hastaların iyileşme şansını ciddi şekilde yükseltiyor.

EN ETKİLİ KORUNMA YÖNTEMİ BELLİ OLDU

Uzmanların üzerinde mutabık kaldığı en güçlü silah ise tavizsiz uygulanan hijyen kuralları. Kapalı mekanlara girilmeden önce ortamın kapı ve pencereler açılarak çok iyi şekilde havalandırılması gerekiyor.

Temizlik esnasında ise maske ve eldiven kullanımı kesinlikle zorunlu tutuluyor. Fare veya benzeri kemirgen dışkılarının bulunduğu alanların süpürge ile temizlenmesi en büyük hatalardan biri olarak gösteriliyor. Bunun yerine kimyasal dezenfektanlar kullanılarak yüzeylerin silinmesi, virüsün havaya karışmasını engellemek için tek güvenli yol olarak tavsiye ediliyor. Gıda ürünlerinin sıkıca kapatılmış kaplarda muhafazası da evin içindeki ilk savunma hattını oluşturuyor.