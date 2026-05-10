6 Şubat sonrası yaralarını saran Malatya, bu kez uluslararası bir organizasyonla dünyanın odağına yerleşti. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) kapsamında düzenlenen “İpek Yolu Kervanı”, Türkiye rotasındaki en kritik duraklarından birini Malatya’da tamamladı. Moğolistan’da gerçekleşecek COP17 öncesi, kentin kırsal dönüşüm başarısı uluslararası heyet tarafından yerinde incelendi.

KÖY EVLERİ VE MERA KÜLTÜRÜ MERCEK ALTINDA

2026 yılının “Uluslararası Mera ve Pastoralistler Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, Malatya’nın kadim hayvancılık kültürü ve modern kırsal konutları birleşti. Kale’den Arapgir’e, Yeşilyurt’tan Doğanşehir’e kadar uzanan incelemelerde; sadece binalar değil, doğayla uyumlu bir yaşamın nasıl yeniden kurulduğu anlatıldı.

Bentköy ve İkizpınar: Deprem sonrası inşa edilen yeni nesil köy evleri ve modern ahır projeleri tanıtıldı.

Sürdürülebilir Hayvancılık: Arapgir'in Şahıluşağı bölgesinde mera yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü vurgulandı.

Ekonomik Hafıza: Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarı'ndaki ihya süreci, kentin ticari genetiğinin korunduğunu kanıtladı.

TARİH VE MODERNİTE BİR ARADA: ARSLANTEPE’DEN GELECEĞE

Uluslararası uzmanlar, aktivistler ve medya temsilcilerinden oluşan heyet, UNESCO Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü’nde Malatya’nın medeniyet tarihine tanıklık ederken; İspendere İçmeleri ve tarihi hanlarda bölgenin turizm potansiyelini gözlemledi.

YOLCULUK MOĞOLİSTAN’DA SON BULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu dev organizasyon, Malatya etabının ardından Azerbaycan, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan üzerinden devam ederek Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’a ulaşacak. Malatya’da çekilen belgeseller ve hazırlanan raporlar, dünya liderlerine “kırsal direnç ve dönüşüm” dersi olarak sunulacak.

Malatya'nın sadece binalarıyla değil, o köklü İpek Yolu ruhuyla yeniden ayağa kalkışına tanıklık ediyoruz. Arslantepe'den Şire Pazarı'na kadar uzanan bu ihya süreci, sadece bir inşaat projesi değil, bir şehrin hafızasını geri kazanma mücadelesidir.