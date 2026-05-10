Toplumsal dayanışmanın ve şefkatin merkezi olan anneler, Malatya’da umudu yeşertmeye devam ediyor. Hayat Senin Olsun Derneği Başkanı Derya Bozdemir ve Hacı Abdi Mahallesi Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, anneliğin sadece bireysel bir sorumluluk değil, toplumu ayakta tutan ve iyileştiren en temel kuvvet olduğu anlatıldı. Gönüllü hayırseverlerin de destek verdiği programda, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinde kadınların ve annelerin üstlendiği kritik role dikkat çekildi.

MUHTARLIKTAN ANLAMLI MEKÂN DESTEĞİ

Etkinliğe ev sahipliği yapan Hacı Abdi Mahallesi Muhtarlığı, kapılarını bu anlamlı buluşma için açarak yerel yönetimin sosyal sorumluluk projelerindeki önemini vurguladı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, sadece kutlama yapılmadı; aynı zamanda anneliğin manevi derinliği üzerine ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleştirildi.

"ANNE İYİLEŞİRSE TOPLUM İYİLEŞİR"

Programın odak noktasında, anneliğin toplumsal yapıyı ayakta tutan temel direk olduğu mesajı vardı. Yapılan konuşmalarda, annelerin şefkati ve direncinin, özellikle zor süreçlerden geçen Malatya gibi şehirlerde sosyal dokuyu nasıl yeniden inşa ettiği anlatıldı. Gönüllülerin de deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, anneliğin "ulvi" bir makam olmasının yanı sıra, geleceği şekillendiren en büyük güç olduğu ifade edildi.

HEDİYELEŞME VE ÇAY SOHBETİYLE GÖNÜLLER ISINDI

Söyleşinin ardından samimi bir ortamda devam eden programda; misafirlere çay ve çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen hediyeleşme merasimi ise katılımcıların yüzünde tebessüm bıraktı. Gönüllülerin desteğiyle hazırlanan hediyeler, annelere takdim edilerek bu özel günün anısı ölümsüzleştirildi.