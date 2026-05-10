Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor, sezon boyu sergilediği üstün performansı taçlandırmak için sahaya çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, on binlerce Malatyalının merakla beklediği final müsabakasının tüm detayları netleşti.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

Yeşilyurtspor ile Çorluspor’u karşı karşıya getirecek olan dev final, 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara’nın modern spor komplekslerinden Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Malatya'dan ve çevre illerden yoğun bir katılımın beklendiği mücadele, saat 17.00’de başlayacak.

ŞEHİR ANKARA'YA KİLİTLENDİ "HEDEF 2. LİG"

Play-off maratonunda rakiplerini tek tek eleyerek finale yükselen Yeşilyurtspor, Malatya şehrinde büyük bir kenetlenme sağladı. Sosyal medyada "Malatya Ankara'ya akacak" sloganları atılırken, yerel yönetimlerin ve taraftar gruplarının dev organizasyonlar planladığı öğrenildi. Ankara’da yaşayan binlerce Malatyalının da stadyumu doldurarak takımlarına tam destek vermesi öngörülüyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ankara’ya gidemeyecek olan taraftarlar için de müjdeli haber geldi. Bu kritik şampiyonluk randevusu, Tivibu Spor ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Maç günü kent meydanlarında da dev ekranların kurulması gündemde.

BİLET SATIŞLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Eryaman Stadyumu’ndaki bu tarihi tanıklık etmek isteyen taraftarlar için bilet satış detaylarının önümüzdeki 24 saat içerisinde TFF ve kulüp resmi hesaplarından duyurulması bekleniyor. 2. Lig bileti için nefeslerin tutulduğu bu mücadelede, Yeşilyurtspor’un sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı vurgulanıyor.

