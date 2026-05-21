Hem sivil vatandaşların hem de ticari kullanım yapan sürücülerin, değişken topoğrafyada araçlarının yakıt verimliliğini koruması bütçe yönetimi açısından elzemdir. Motorin ve benzin ibresinin düşüş hızını yavaşlatmak, bazı doğru alışkanlıkların direksiyon başında rutine dönüşmesiyle başlar. Malatya’nın değişen iklim ve yol şartlarında aracınızın çok daha cimri bir karaktere bürünmesini sağlayacak dört temel kuralı detaylandırdık.

Dağlık ve Eğimli Güzergahlarda Devir Kontrolü

• Malatya’nın ilçelerine bağlanan yollar eğimli ve yokuşludur.

• Bu yollarda araç kullanımı için vites ve devir oranının doğru ayarlanması önemlidir.

• Yokuş yukarı çıkarken vitesi çok yüksekte tutup gaza sonuna kadar basmak yakıt israfına neden olur.

• Doğru vites küçültme ile motor ideal tork devrinde tutulursa daha ekonomik olur.

• Yokuş aşağı inerken aracı boşa almak hem güvenli değildir hem de yakıt akışını sürdürür.

• Viteste inmek, kompresör etkisi sayesinde yakıt tüketimini sıfırlar ve en doğru yöntemdir.

Bakımı Gecikmiş Araçların Yakıt İsrafı

Bölgedeki tozlu yollar ve kırsal seyahatler, araçların hava ve yakıt filtrelerinin ömrünü hızla kısaltabilir. Tıkanmış bir hava filtresi silindirlere giden oksijeni keserek zengin karışıma sebep olur, bu da siyah egzoz dumanı ve aşırı yakıt tüketimi demektir. Motor yağının temiz ve standartlara uygun olması ise içerideki sürtünmeyi sıfıra yaklaştırır. Zamanı gelmiş yağ değişimlerini ve filtre yenilemelerini ertelememek, aracınızın performansını artırırken israfı önler.

Gövde Rüzgar Direncini Azaltacak Önlemler Alın

Açık ve rüzgarlı arazilerde seyahat ederken, aracınızın hava ile olan mücadelesi yakıt deponuzu doğrudan hedefler. Tavan bagajları, açık bırakılmış arka camlar veya sunroof gibi aerodinamik akışı baltalayan unsurlar, aracın rüzgar direncini yenmesini zorlaştırır. Özellikle şehirlerarası hız limitlerine çıkıldığında, aracın pürüzsüz dış yapısını korumak ve tüm camları kapalı tutarak havalandırma sisteminden faydalanmak, kilometre başına düşen maliyeti harika bir şekilde iyileştirir.

Doğru Basınçlı Lastiklerle Sürtünmeyi Düşürün

Sıcaklık farklarının yoğun yaşandığı bu coğrafyada, lastiklerin içindeki hava basıncı sürekli değişim gösterir. İnmiş bir lastik, asfalta gereğinden fazla tutunarak yuvarlanma direncini artırır; bu da aracın adeta el freni hafif çekiliymiş gibi zor ilerlemesine neden olur. Üreticinin belirlediği PSI değerlerini referans alarak lastik havalarını düzenli şekilde basmak, motorun tekerlekleri çevirmek için harcadığı enerjiyi azaltacak ve dolayısıyla yakıt pompasının yükünü hafifletecektir.