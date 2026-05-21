Malatya'da vatandaşlar güneşli bahar günlerini beklerken, Meteoroloji'den gelen son 5 günlük harita tam tersi bir tablo ortaya koydu. Şehir genelinde sıcaklıklar geçmiş yılların ortalamasına yakın seyretse de, aralıksız sürecek gök gürültülü sağanak yağışlar günlük yaşamı doğrudan etkileyecek.

HAFTA SONU PLANLARI SUYA DÜŞÜYOR

Yayımlanan resmi verilere göre, yağışlı sistem 22 Mayıs Cuma gününden itibaren kenti tamamen etkisi altına alacak. Cuma günü en düşük 9, en yüksek 21 derece olarak ölçülecek sıcaklıklara şimşek ve gök gürültülü sağanak yağış eşlik edecek.

Bu kapalı ve yağışlı hava, hafta sonu da hız kesmeden devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 22 dereceye çıksa da yağışlar etkisini sürdürecek. Pazar günü ise termometreler 19 dereceye kadar gerilerken, kent genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri aralıksız devam edecek. Rüzgarın hızının saatte 6 ile 9 kilometre arasında değişmesi bekleniyor.

NEM ORANI YÜZDE 92 SEVİYESİNE ÇIKACAK

Yağışlı sistemin yeni haftada da kenti terk etmesi beklenmiyor. 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri sıcaklıklar 20-22 derece bandında seyretmeye devam edecek ancak asıl sorun artan nem oranıyla birlikte kendini gösterecek.

Özellikle salı günü nem oranının en yüksek yüzde 92 seviyelerine kadar tırmanması öngörülüyor. Uzmanlar, kapalı ve yağışlı havayla birleşecek bu yüksek nemin nefes almayı zorlaştırabileceğini belirterek, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

İŞTE MALATYA'NIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU LİSTESİ

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre Malatya'da önümüzdeki 5 gün beklenen sıcaklık ve nem değerleri şu şekilde sıralandı:

22 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 9°C, en yüksek 21°C, nem yüzde 80.

23 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 9°C, en yüksek 22°C, nem yüzde 87.

24 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 19°C, nem yüzde 84.

25 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 22°C, nem yüzde 80.

26 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 20°C, nem yüzde 92.