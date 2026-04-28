Malatya’da altın piyasası yeni güne nasıl başladı? 28 Nisan Salı sabahı itibarıyla Malatya Kuyumcular Odası (MKO)https://malatyakuyumcular.net/ güncel rakamları duyurdu. Düne göre gram altın ve çeyrekte yaşanan değişimler dikkat çekerken, yatırımcılar "Altın düşüyor mu, çıkıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte dünkü rakamlarla karşılaştırmalı Malatya güncel altın listesi...

MALATYA’DA ALTIN FİYATLARI DÜNE GÖRE NASIL DEĞİŞTİ?

Haftanın ikinci işlem gününde Malatya kuyumcu vitrinleri, küresel ons hareketlerinin etkisiyle yeniden şekillendi. 27 Nisan Pazartesi günü kaydedilen rakamların ardından, bugün (28 Nisan Salı) fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme gözlemleniyor. Dün 6.980 TL seviyelerinden satılan gram altın ve 11.430 TL’yi gören çeyrek altın, bugünkü açılışla birlikte yatırımcısına yeni fırsatlar sunuyor.

İşte 28 Nisan 2026 itibarıyla Malatya'da karşılaştırmalı güncel altın satış fiyatları:

24 Ayar Gram Altın: 6.850 TL (Dün: 6.980 TL)

Çeyrek Altın: 11.210 TL (Dün: 11.430 TL)

22 Ayar Bilezik: 6.510 TL (Dün: 6.640 TL)

Yarım Altın: 22.420 TL (Dün: 22.860 TL)

Ata Lira / Reşat: 47.340 TL (Dün: 48.250 TL)

Cumhuriyet 2.5: 112.100 TL (Dün: 114.300 TL)

Liralık Altın: 44.840 TL (Dün: 45.720 TL)

14 Ayar (Alış): 3.730 TL (Dün: 3.810 TL)

3.730 TL Ons Altın: 4.628,83 $*(Dün: 4.712,77$)